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جامعة جنوب الوادى تنظم ندوة بأهمية المشروعات الصغيرة بقرى قنا .. صور

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:27 م
جامعة جنوب الوادى تنظم ندوة بأهمية المشروعات الصغيرة بقرى قنا .. صور ندوة المشروعات الصغيرة بحاجر خزام
قنا - وائل محمد

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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى،ندوة بقرية حاجر خزام بمركز قوص،جنوب محافظة قنا،عن أهمية  المشروعات الصغيرة والابتكار المجتمعى والمتوسطة،ضمن فعاليات أسبوع التنمية الشاملة الذى يتم تنفيذه للتعريف بأهمية المشروعات الصغيرة وذلك تماشياً مع سياسة الدولة فى رفع الأعباء عن كاهل مواطنى جنوب الصعيد.
 
تضمنت القافلة عقد ندوة بجمعية خدمة المجتمع بقرية حاجر خزام بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور يوسف غرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،وهدى المغربي رئيس مدينة قوص تناول الدكتور محمود عبدالرازق وكيل كلية التجارة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق من أعضاء هيئة التدريس بكليتى التجارة والهندسة، الجوانب الاقتصادية،والإدارية لإقامة مشروع صغير وكذلك الجوانب الفنية والإنتاجية والتسويقية للمشروعات الصغيرة،مع تقديم أفكار لبعض المشروعات ذات الإنتاجية والتى تساهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين.
 
ندوة المشروعات الصغيرة بحاجر خزام
ندوة المشروعات الصغيرة بحاجر خزام

ندوة المشروعات الصغيرة بحـاجر خزام
ندوة المشروعات الصغيرة بحـاجر خزام

ندوة بقرية خزام
ندوة بقرية خزام

 


جامعة جنوب الوادى

المشروعات الصغيرة

الإبتكار المجتمعى

قافلة

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