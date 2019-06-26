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جامعة الأزهر تستعد لمؤتمر قادة التعليم العالى بأفريقيا بورش عمل عن جودة التعليم

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:06 ص
جامعة الأزهر تستعد لمؤتمر قادة التعليم العالى بأفريقيا بورش عمل عن جودة التعليم جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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تطلق جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية عدد من ورش العمل قبيل مؤتمر قادة التعليم العالي بالقارة الأفريقية، والذى يقام فى الفترة من 8 إلى 11 يوليو المقبل بمركز الأزهر الدولى للمؤتمرات، بعنوان "دور مؤسسات التعليم العالي فى تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الأفريقية".
 
 
تعقد أولى الورش يومى 6-7 يوليو قبل انطلاق المؤتمر، وتدور حول "معارف ومهارات جودة التعليم العالي للقرن الواحد والعشرين"، بينما تقام ورشة عمل أخرى على هامش المؤتمر وبعد انتهائه  يومى 15-18 يوليو عن " القيادة الجامعية والشفافية والتعاون الدولى".
 
 
يستهدف المؤتمر البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة لتنمية وتطوير التعليم العالى فى الجامعات والمؤسسات التعليمية بأفريقيا.
 
 
جدير بالذكر أن المؤتمر  يعقد لأول مرة بمصر، متزامنًا  مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى،  يعقد كل عامين، ويعد أكبر تجمع لكبار المسؤولين عن مؤسسات التعليم العالي فى القارة الأفريقية، ويشارك فى المؤتمر 300 من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية، وأكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، و 180 جامعة، و43 مؤسسة دولية.

 


جامعة الازهر

الازهر الشريف

الجامعات الافريقية

افريقيا

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