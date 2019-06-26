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تنفيذ 23 حكما قضائيا وضبط 5 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بالعمرانية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:54 ص
تنفيذ 23 حكما قضائيا وضبط 5 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بالعمرانية حملة أمنية - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، لضبط الخارجين على القانون، وإزالة الإشغالات والتعديات بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية.
 
وتمكن رجال المباحث خلال الحملة، من تنفيذ 23 حكما قضائيا، وضبط 3 أسلحة بيضاء، و5 قضايا مواد مخدرة وأسلحة بيضاء.
 
كما أسفرت الحملة التى شارك بها ضباط شرطة المرافق بالجيزة، عن إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير، والخاصة بالمحلات التجارية، والباعة الجائلين، والمقاهي. 
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

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العمرانية

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