سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تنفيذ 17 ألف شقة بمشروعى سكن مصر وجنة و2000 فيلا داخل مدينة المنصورة الجديدة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 04:58 م
تنفيذ 17 ألف شقة بمشروعى سكن مصر وجنة و2000 فيلا داخل مدينة المنصورة الجديدة مشروع سكن مصر - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بـ"سكن مصر"، وبلغت نسبة الإنجاز 82 %، وجارٍ تنفيذ 11232 وحدة (468 عمارة) بـ"JANNA"، وبلغت نسبة الإنجاز 55 %، كما تفقد أيضاً منطقة الفيلات، وتجول بإحدى الفيلات التي يتم تشطيبها، حيث إنه جارٍ تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات، وبلغت نسبة التنفيذ ببعض المواقع نحو 40 %.

وأكد أنه تم الانتهاء من الكورنيش الشرقى بطول 800 م، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربى بطول 1400 م، إلى 55 %.

وأوضح أن وزير الإسكان شدد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة، مؤكدا على الالتزام بأعلى جودة فى أعمال التشطيبات.

وأشار المهندس محمد رجب، المشرف على جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، إلى أنه تم عمل الجسات واعتماد الخوازيق لتنفيذ برجين، وجارٍ تنفيذ 1392 وحدة (58 عمارة) ذات طابع ساحلى، وبلغت نسبة التنفيذ ببعض المواقع إلى 24 %، وجارٍ تنفيذ مدرستين للتعليم الأساسى، و8 أسواق تجارية، ومركز طبى، وجارٍ الإعداد للبدء فى تنفيذ بعض الكليات بجامعة المنصورة، والتى تبلغ مساحتها 67 فداناً جنوب المرحلة الثانية، وعلى بعد 240 متراً من المرحلة الأولى، وتضم الجامعة (كليات: القانون الدولي، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والهندسة، والعلوم الطبية، والصيدلة، والأسنان – مكتبة مركزية – مستشفى جامعى – مبنى إدارة – صالة رياضية – معارض)، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الأولى.

وأضاف، أن المساحة الإجمالية للمدينة 6270 فداناً، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى الجارى تنفيذ المشروعات بها حالياً 2063 فداناً.

 


وزارة الاسكان

المدن الجديده

مدينه المنصوره الجديده

سكن مصر

مشروع جنه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإسكان تطرح 504 وحدات بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق بأسبقية الحجز

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:47 ص

الحكومة بـ"تعيًد" على المواطنين.. طرح 500 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية للحجز خلال أيام... ومرحلة جديدة من مشروع سكن مصر بعدد من المدن أبرزها الشروق..وقطع أراضى تكميلية فى بدر والفيوم وأسوان

الجمعة، 24 مايو 2019 10:00 م

%25 نسبة تنفيذ وحدات سكن مصر بمدينة بدر

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:00 ص

28% نسبة تنفيذ سكن مصر بمدينة الشروق بالمرحلة الثانية

الأحد، 05 مايو 2019 05:14 م

مددينة الشروق: 28% نسبة تنفيذ سكن مصر بمدينة الشروق بالمرحلة الثانية

الجمعة، 03 مايو 2019 08:00 ص

صور.. نكشف نسب تنفيذ مشروع "سكن مصر" بالمدن الجديدة ..80% متوسط نسبة التنفيذ وأكتوبر ودمياط الجديدة فى المقدمة.. وديسمبر المقبل بدء تسليم الوحدات للحاجزين.. و70 ألف وحدة إجمالى عدد الشقق الجارى تنفيذها

الأحد، 28 أبريل 2019 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة