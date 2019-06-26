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تموين جنوب سيناء يحرر 33 مخالفة تمونينة بشرم الشيخ

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:25 م
تموين جنوب سيناء يحرر 33 مخالفة تمونينة بشرم الشيخ مخبز - أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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شنت مديرية التموين بجنوب سيناء، اليوم حملة تموينية موسعة بتعاون مع مباحث التموين على الأسواق بمدينة شرم الشيخ وطور سيناء، لضبط السيطرة على الأسواق ومتابعة المخابز وتشديد الرقابة عليها وضبط السلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجارى والمنشآت بدون ترخيص.

وأسفرت الحملة عن تحرير 33 محضرًا متنوعًا ما بين عدم إعلان وبيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية، وعدم حمل شهادات صحية.

وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين منهم 17 محضر عدام إعلان و5 محاضر عدم استخراج شهادة صحية و2 محضر إدارة مخبز بدون ترخيص و4 بيع بإزيد من التعسيرة، و2 محضر لمخابرين غير مطبق المواصفات

وأكد المهندس محمد ماهر على وكيل مديرية التموين بجنوب سيناء، أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومى بالتنسيق مع مباحث التموين بجميع مدن المحافظة


حملة تموينية بجنوب سيناء

تحرير محاضر تموينية

مخبز بدون ترخيص

اسواق جنوب سيناء

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