تموين الشرقية تضبط 40 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

الشرقية - حمدى عبد العظيم

ترأس المهندس جمال نصر الله مدير إدارة تموين أبو كبير محافظة الشرقية حملة فى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، مكونة من المهندس محمد محيى رئيس الرقابة التموينية ومحمد الشاعر رئيس الحملة العامة بالإدارة وآخرون من رجال الادارة المخلصين لضبط المخالفين،

وأضاف لـ "اليوم السابع" أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد 40 شيكارة دقيق مدعم مخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم في ماكينة طحين بقرية البربري ملك (م-ص- م)، حيث أفادت الإدارة أنه يتم نخل الدقيق في المنخل الخاص بالماكينة ويتم اعادة تعبئته وتديره في شكائر أخرى على أنه دقيق سوبر، ويتم طرحه بالسوق السوداء، وتم التحفظ ع الدقيق وتحريزه، وتم تحرير محضر رقم 716 لسنة 2019 أمن دولة.