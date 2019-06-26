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تموين الشرقية تضبط 40 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:14 ص
تموين الشرقية تضبط 40 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء دقيق-ارشيفية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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ترأس المهندس جمال نصر الله مدير إدارة تموين أبو كبير محافظة الشرقية حملة فى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، مكونة من المهندس محمد محيى رئيس الرقابة التموينية ومحمد الشاعر رئيس الحملة العامة بالإدارة وآخرون من رجال الادارة المخلصين لضبط المخالفين،

وأضاف لـ "اليوم السابع" أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد 40 شيكارة دقيق مدعم مخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم في ماكينة طحين بقرية البربري ملك  (م-ص- م)، حيث أفادت الإدارة أنه يتم نخل الدقيق في المنخل الخاص بالماكينة ويتم اعادة تعبئته وتديره في شكائر أخرى على أنه دقيق سوبر، ويتم طرحه بالسوق السوداء، وتم التحفظ ع الدقيق وتحريزه، وتم تحرير محضر رقم  716 لسنة  2019 أمن دولة.

 

 


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