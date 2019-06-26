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"تموين أسوان" تضبط 23 قضية مختلفة خلال حملة على الأسواق

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:25 ص
"تموين أسوان" تضبط 23 قضية مختلفة خلال حملة على الأسواق مخبز - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكنت مباحث التموين بأسوان، برئاسة المقدم إسلام ياسين، من ضبط 23 قضية تموينية مختلفة خلال حملة على الأسواق بأسوان.

تلقى اللواء إبراهيم مبارك، مدير المباحث الجنائية بأسوان، إخطاراً يفيد بضبط 3 قضايا مخالفات المخابز البلدية، وقضية سلع مهربة جمركياً (سجائر)، و2 قضية بيع سلع بأزيد من السعر الرسمى "سجائر وكروت شحن"، و3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وفى مجال ضبط قضايا المرافق بإجمالى 151 مخالفة متنوعة، و99 حالة رفع إشغالات بالطريق العام، و52 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة.

 

 

 


التموين

مديرية امن اسوان

حملات تموينية

اسوان

مخالفات المخابز البلدية

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