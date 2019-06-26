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تقرير مفتش الأغذية : مخللات مصنع أكتوبر غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:59 م
تقرير مفتش الأغذية : مخللات مصنع أكتوبر غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة مخلل مغشوش - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف تقرير مفتش الأغذية، فى واقعة ضبط 4 أطنان و550 كيلو، من منتجات المخلل داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر، أن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الأدمى، ولا تحمل أى بيانات تثبت مصدرها.

كما أكدت تحريات ضباط مباحث التموين، أن المصنع غير مرخص، وأن مالكه غير حاصل على أى تراخيص من الجهات المختصة.

 

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تورط " ح. ع " صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع المخللات من أصناف مختلفة، مستخدماً مستلزمات انتاج رديئة وغير صالحة صالحة للاستهلاك الادمى، كما أشارت التحريات إلى استخدامه ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية، في عملية التصنيع.

وبمداهمة المصنع تم القبض على مالكه ، وضبط 4 أطنان و550 كيلو من المخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

  

 


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مخلل مغشوش

مدينة 6 اكتوبر

مباحث التموين

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