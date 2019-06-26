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انتحر بعد 5 دقائق من بدء اللجنة وقفز من النافذة..

تفاصيل مصرع طالب من الطابق الخامس أثناء الامتحان فى مدرسة بالغربية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:41 م
تفاصيل مصرع طالب من الطابق الخامس أثناء الامتحان فى مدرسة بالغربية جثة - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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لقى طالب مصرعه منذ قليل بمدرسة القرشية الثانوية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، بعدما ألقى بنفسه من الطابق الخامس من نافذة المدرسة.
 
وتوصلت التحريات لأن الطالب قام بالدخول إلى اللجنة لأداء امتحان مادة الكيمياء، وبعد استلام استمارات الأسئلة قام الطالب بقراءتها لمدة 5 دقائق، ثم قام بالوقوف على المقعد الخاص به وقفز من النافذة التى كان يجلس بجوارها، قبل أن يتمكن المراقبون من إنقاذه.
 
كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع الطالب "شريف م" بعد أن قام بإلقاء نفسه من نافذة الطابق الخامس بمدرسة القرشية الثانوية، وعلى الفور انتقل الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
 
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
 
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
 
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 
 

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة

امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة

تسريب امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة

تسريب امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة

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