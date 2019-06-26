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تعيين أول شاب مسلم من أصل مغربى بالشرطة الإيطالية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:23 م
تعيين أول شاب مسلم من أصل مغربى بالشرطة الإيطالية بدر الدين منانى ووالده ووالدته
وكالات الأنباء

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أدى بدر الدين منانى، الشاب الإيطالى ذو الأصول المغربية، قسم التخرج فى مدرسة الدرك، السبت، بجانب 396 من زملائه الآخرين، ليكون أول مسلم يلتحق بالشرطة الإيطالية.

وسلطت وسائل الإعلام الإيطالية، حسبما نقلت "العين" الإماراتية الضوء على خبر تخرج بدر الدين، كأول شاب مسلم يلتحق بقوات الدرك الوطنى الإيطالى "كارابنييري"، وهو الحدث الذى اعتبر دليلا على التكامل والاندماج فى إيطاليا من خلال إدماج أشخاص من بلدان أخرى متمتعين بحق المواطنين الإيطاليين، بحسب صحيفة "كوريرى ديلا سيرا" الإيطالية.

"الوفاء بجميع واجبات دولتى للدفاع عن الوطن وحماية المؤسسات الحرة بالانضباط والشرف"، بهذه الكلمات البسيطة، أقسم بدر الدين بجانب زملائه، فى حفل التخرج الذى أقيم بثكنة فيليتشى ماريتانو فى مدينة تورينو، شمال البلاد، بحضور وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا.

حضر الحفل صلاح منانى، والد بدر، وأشقاؤه الـ3، ووالدته، وحضروا من بلدية تشيودونو فى إقليم برجامو إلى مدينة تورينو.

ولد بدر الدين منانى (ذو الأصول المغربية) فى بلدية سانتا ماريا كابوا فيتيرى فى مقاطعة كازيرت فى إقليم كامبانيا جنوب البلاد، ويبلغ من العمر الآن 23 عاماً.

 


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