تعزيزات أمنية بمحيط ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة مصر والكونغو

كتب محمود عبد الراضي

عززت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط ستاد القاهرة قبل ساعات من انطلاق المباراة المرتقبة بين منتخبى مصر والكونغو. وتؤمن أجهزة الأمن الطرق والمسارات المؤدية للاستاد، فضلاً عن تأمين الضيوف والمشجعين والحافلات التى تقلهم.

وتنفذ أجهزة الأمن خطط أمنية شاملة تستهدف تأمين كافة فعاليات البطولة من خلال تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة، وكذا الاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر، فضلًا عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام، بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية، فى ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.