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تعرف على مواصفات الوحدات الصناعية الجديدة بالعاشر من رمضان

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:26 م
تعرف على مواصفات الوحدات الصناعية الجديدة بالعاشر من رمضان رضا مكى مدير فرع جهاز المشروعات الصغيرة بالعاشر من رمضان
كتب إسلام سعيد

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كشف رضا مكى مدير فرع جهاز المشروعات الصغيرة بالعاشر من رمضان، مواصفات الوحدات الصناعية الجديدة وعددها 256 وحدة، يطرحها جهاز المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وقال مكى لـ"اليوم السابع"، إن الوحدات تصل مساحتها لـ 702 متر، منها 430 متر مساحة مغلقة، 270 متر مساحة مفتوحة، ومجهزة بكافة التجهيزات لبدء النشاط التصنيعى، وبها الكهرباء والغاز والمياة والصرف الصحى.

وأضاف أن جهاز المشروعات يسهل كافة الإجراءات على الشباب المتقدمين، وخلال أغسطس المقبل سيتم البدء فى عملية التسليم.

 

 

 


جهاز المشروعات

الوحدات الصناعية

المصانع الجديدة

المجمعات الصناعية

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