تعرف على مشروعات البنية الأساسية لتداول الوقود

كتبت - مروة الغول

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، التوسع فى تنفيذ مسروعات البنية الأساسية، لنقل وتداول وتخزين الوقود، وتطويرها والتى كانت كالتالى ..

1- جارى تنفيذ 10 مشروعات حاليا لخطوط نقل المنتجات البترولية والغاز.

2- 3 مشروعات لزيادة طاقات التخزين فى مناطق الدلتا وصعيد مصر والقاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة والسويس والعين السخنة.

3- حجم الاستثمارات 5.6 مليار جنيه و حوالى 646 مليون دولار.

4- تدخل المشروعات الخدمة تباعًا خلال عام 2019.

5-تسهم فى رفع كفاءة نقل امدادات الوقود للمحافظات وتغذية محطات الكهرباء.

6- جار حاليًا تشغيل المرحلة الثانية من مشروع تسهيلات تخزين وتداول المنتجات البترولية بميناء سوميد بالسخنة.

7- يتضمن شروع تسهيلات سوميد 3 صهاريج لتخزين المازوت بسعة إجمالية 105 آلاف متر مكعب .

8-إجمالى التكلفة الاستثمارية لمشروع سوميد بمرحلتيه 415 مليون دولار.

9- جاري تنفيذ مشروع محطة سونكر بالعين السخنة.

10 - يشمل مشروع سونكر6 صهاريج لتخزين السولار والبوتاجاز بسعة 250 ألف متر مكعب وخطين لنقلها.

11-التكلفة الاستثمارية لمشروع سونكر 220 مليون دولار.