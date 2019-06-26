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تعرف على مشروعات البنية الأساسية لتداول الوقود

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:29 م
تعرف على مشروعات البنية الأساسية لتداول الوقود توصيل الغاز
كتبت - مروة الغول

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تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، التوسع فى تنفيذ مسروعات البنية الأساسية، لنقل وتداول وتخزين الوقود، وتطويرها والتى كانت كالتالى .. 
 
1-  جارى تنفيذ 10 مشروعات حاليا لخطوط نقل المنتجات البترولية والغاز.
 

2- 3 مشروعات لزيادة طاقات التخزين فى مناطق الدلتا وصعيد مصر والقاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة والسويس والعين السخنة.

 
3-  حجم  الاستثمارات 5.6 مليار جنيه و حوالى 646 مليون دولار.
 

4- تدخل المشروعات الخدمة تباعًا خلال عام 2019.

 
5-تسهم فى رفع كفاءة نقل امدادات الوقود للمحافظات وتغذية محطات الكهرباء.
 

6- جار حاليًا تشغيل المرحلة الثانية من مشروع تسهيلات تخزين وتداول المنتجات البترولية بميناء سوميد بالسخنة.

 
7- يتضمن شروع تسهيلات سوميد 3 صهاريج لتخزين المازوت بسعة إجمالية 105 آلاف متر مكعب .
 

8-إجمالى التكلفة الاستثمارية لمشروع سوميد بمرحلتيه  415 مليون دولار.

 
9-  جاري تنفيذ مشروع محطة سونكر بالعين السخنة.
 

10 - يشمل مشروع سونكر6 صهاريج لتخزين السولار والبوتاجاز بسعة 250 ألف متر مكعب وخطين لنقلها.

 
11-التكلفة الاستثمارية لمشروع سونكر 220 مليون دولار.

مصر

البترول

تداول الوقود

تخزين الوقود

السوق المحلي

سونكر

ميناء سومي

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