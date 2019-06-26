تعرف على مشروعات البنية الأساسية لتداول الوقود

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، التوسع فى تنفيذ مسروعات البنية الأساسية، لنقل وتداول وتخزين الوقود، وتطويرها والتى كانت كالتالى ..
1- جارى تنفيذ 10 مشروعات حاليا لخطوط نقل المنتجات البترولية والغاز.
2- 3 مشروعات لزيادة طاقات التخزين فى مناطق الدلتا وصعيد مصر والقاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة والسويس والعين السخنة.
3- حجم الاستثمارات 5.6 مليار جنيه و حوالى 646 مليون دولار.
4- تدخل المشروعات الخدمة تباعًا خلال عام 2019.
5-تسهم فى رفع كفاءة نقل امدادات الوقود للمحافظات وتغذية محطات الكهرباء.
6- جار حاليًا تشغيل المرحلة الثانية من مشروع تسهيلات تخزين وتداول المنتجات البترولية بميناء سوميد بالسخنة.
7- يتضمن شروع تسهيلات سوميد 3 صهاريج لتخزين المازوت بسعة إجمالية 105 آلاف متر مكعب .
8-إجمالى التكلفة الاستثمارية لمشروع سوميد بمرحلتيه 415 مليون دولار.
9- جاري تنفيذ مشروع محطة سونكر بالعين السخنة.
10 - يشمل مشروع سونكر6 صهاريج لتخزين السولار والبوتاجاز بسعة 250 ألف متر مكعب وخطين لنقلها.
11-التكلفة الاستثمارية لمشروع سونكر 220 مليون دولار.
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