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تعرف على أسماء قرى ومدن يصلها الغاز الطبيعى خلال 2020/2019

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:00 ص
تعرف على أسماء قرى ومدن يصلها الغاز الطبيعى خلال 2020/2019 أرشيفية
كتبت – مروة الغول

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تتضمن الخطة المستهدفة لوزارة البترول والثروة المعدنية، لتوصيل شبكات الغاز الطبيعى، لأول مرة خلال العام المالى 2019/2020 إلى عدد من المحافظات والمدن والمناطق، وتتضمن تلك المناطق ما يأتي:

1- منطقة زهراء المعادى.

2- قطاع 55 طرة بمحافظة القاهرة .

3- مناطق أطفيح.

4- مناطق البدرشين .

5- ميت رهينة .

6- الحوامدية .

7- أم خنان.

8- شبرامنت .

9- المناوات بالجيزة.

10- مناطق شبين القناطر.

11- قها .

12- الشموت .

13-سرياقوس.

14- تصفا.

15- كفر تصفا بالقليوبية .

16- مناطق الشهداء.

17- البتانون .

18-أشمون .

19-الماى بالمنوفية .

20- مناطق قطور .

21-السنطة وبشبيش .

22-بسيون .

23-الدلجمون .

24-الهياتم بالغربية  .

25-أجا .

26-السنبلاوين بالدقهلية .

27-مناطق فزارة .

28-منية السعيد .

29-استكمال قطاعات وادى النطرون .

30- درشابة بالبحيرة .

31-مدينة الحامول بكفر الشيخ  .

32-مناطق كفر ميت أوغالب .

33-كفر سعد .

34-كفر شحاته بدمياط .

35- مناطق منيا القمح .

36-كفر صقر .

37-القنايات .

38-ديرب نجم بالشرقية .

39-مناطق المنشية البحرية .

40-الزوايدة .

41-المراغى .

42-مناطق جديدة بالمعمورة .

43-أبو قير بالإسكندرية .

 44-منطقة عزبة آدم بالإسماعيلية

45-مساكن السواحل بالإسماعيلية

46-قرية نقاليفة بالفيوم

47-مناطق ببا.

 48-أهناسيا.

 49-سمسطا ببنى سويف .

50-مناطق ملوى بالمنيا .

51- دير مواس بالمنيا .

52-مناطق القوصية .

53-منفلوط .

54-أبو تيج .

55-صدفا بأسيوط.

56-مناطق دار السلام .

57-برديس .

58-المنشأة بسوهاج .

59-مناطق نقادة .

60-أبو تشت.

61- فرشوط .

62-الوقف بقنا .

63 -منطقة أرمنت.

 64-إسنا بالأقصر .

65-إدفو بأسوان

66- استكمال أعمال التوصيل للمناطق السابق توصيلها بمحافظات مطروح والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.


الغاز

توصيل الغاز الطبيعي

المنازل

القري والمدن التي سيصلها الغاز

انتاج الغاز

توصيل الغاز للمنازل

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