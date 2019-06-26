تعرف على أسماء قرى ومدن يصلها الغاز الطبيعى خلال 2020/2019

تتضمن الخطة المستهدفة لوزارة البترول والثروة المعدنية، لتوصيل شبكات الغاز الطبيعى، لأول مرة خلال العام المالى 2019/2020 إلى عدد من المحافظات والمدن والمناطق، وتتضمن تلك المناطق ما يأتي:
1- منطقة زهراء المعادى.
2- قطاع 55 طرة بمحافظة القاهرة .
3- مناطق أطفيح.
4- مناطق البدرشين .
5- ميت رهينة .
6- الحوامدية .
7- أم خنان.
8- شبرامنت .
9- المناوات بالجيزة.
10- مناطق شبين القناطر.
11- قها .
12- الشموت .
13-سرياقوس.
14- تصفا.
15- كفر تصفا بالقليوبية .
16- مناطق الشهداء.
17- البتانون .
18-أشمون .
19-الماى بالمنوفية .
20- مناطق قطور .
21-السنطة وبشبيش .
22-بسيون .
23-الدلجمون .
24-الهياتم بالغربية .
25-أجا .
26-السنبلاوين بالدقهلية .
27-مناطق فزارة .
28-منية السعيد .
29-استكمال قطاعات وادى النطرون .
30- درشابة بالبحيرة .
31-مدينة الحامول بكفر الشيخ .
32-مناطق كفر ميت أوغالب .
33-كفر سعد .
34-كفر شحاته بدمياط .
35- مناطق منيا القمح .
36-كفر صقر .
37-القنايات .
38-ديرب نجم بالشرقية .
39-مناطق المنشية البحرية .
40-الزوايدة .
41-المراغى .
42-مناطق جديدة بالمعمورة .
43-أبو قير بالإسكندرية .
44-منطقة عزبة آدم بالإسماعيلية
45-مساكن السواحل بالإسماعيلية
46-قرية نقاليفة بالفيوم
47-مناطق ببا.
48-أهناسيا.
49-سمسطا ببنى سويف .
50-مناطق ملوى بالمنيا .
51- دير مواس بالمنيا .
52-مناطق القوصية .
53-منفلوط .
54-أبو تيج .
55-صدفا بأسيوط.
56-مناطق دار السلام .
57-برديس .
58-المنشأة بسوهاج .
59-مناطق نقادة .
60-أبو تشت.
61- فرشوط .
62-الوقف بقنا .
63 -منطقة أرمنت.
64-إسنا بالأقصر .
65-إدفو بأسوان
66- استكمال أعمال التوصيل للمناطق السابق توصيلها بمحافظات مطروح والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة