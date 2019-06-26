تعديل عرض شراء "جلوبال تليكوم" إلى 5.08 جنيه بدلا من 5.30 بسبب الضرائب

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع تعديل لمشروع إعلان عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة فيون هولدنجز بى.فى بشراء حتى عدد 1.997 مليار سهم تمثل نسبة 42.31% من أسهم رأس مال شركة جلوبال تليكوم القابضة بسعر 5.08 جنيه للسهم بدلا من 5.30 جنيه سابقا، وذلك فى ضوء المبررات التى ساقتها الشركة بشأن التسوية الضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية.

وتلقت جلوبال تليكوم، خطابًا من مصلحة الضرائب تطالب فيه بالتزامات ضريبية مستحقة على الشركة قيمتها 5,088 مليون جنيه، مع ذلك، اعترضت الشركة على هذا الخطاب حيث إنه لا يمثل الالتزامات الضريبية الفعلية للشركة، ونجحت جلوبال تليكوم فى تقديم مستندات للمصلحة تدعم موقفها، وتترجم الالتزامات الضريبية المطالب بها إلى 1.08 جنيه للسهم، ومع ذلك، وما تزال هذه الالتزامات غير نهائية وذلك لأن المفاوضات مستمرة مع مصلحة الضرائب.

وحققت شركة جلوبال تليكوم، أرباحاً بلغت 54.3 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 31.8 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجارى إلى 688 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 699 مليون دولار بالربع المقارن من 2018.