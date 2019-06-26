تركيا تقر قانون الخدمة العسكرية.. و5000 دولار تمنح الإعفاء من الجيش

كتب محمد رضا

أقر البرلمان التركى بأغلبية بسيطة، الثلاثاء، قانونا جديدا للخدمة العسكرية الإلزامية، يقضى بتقليص مدة الخدمة فى قوات الجيش.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، أن 335 نائبا من أصل 600 وافقوا على تمرير القانون، الذى لم يرفضه سوى 17 نائبا، وبحسب القانون الجديد، انخفضت مدة الخدمة العسكرية من 12 شهرا، وفق ما هو معمول به حاليا، إلى 6 أشهر فقط، وذلك حسب ما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وسيكون المواطنون الأتراك ملزمين بالخضوع للتدريب العسكرى لمدة شهر كامل، على أن يتم تسريح الراغبين منهم بعد ذلك وإعفائهم من خدمة الأشهر الخمسة المتبقية، مقابل دفع مبلغ 31 ألف ليرة تركية أى ما يعادل 5371 دولارا.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، صادق على إقرار القانون، وتركيا التى يبلغ قوام جيشها نحو 400 ألف جندى، تلزم الذكور بالخدمة العسكرية الإلزامية، وتبدأ الخدمة التطوعية فى الجيش التركى من سن 18 عاما، وهى إلزامية لكل من هو بين (21-41 عاما).