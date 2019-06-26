ترامب يعرب عن قلقه بشأن الأوضاع الإنسانية للأطفال بمراكز الهجرة

واشنطن(أ ش أ)

أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن قلقه بشأن الأوضاع الإنسانية للأطفال فى مراكز الهجرة.

وقال ترامب - فى تصريحات حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، "إننى أشعر بالقلق البالغ حيالهم.. لكنهم الآن أفضل بكثير مما كانوا عليه فى عهد الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، ونحن نحاول إقناع الديمقراطيين للموافقة على تخصيص أموال للمساعدات الإنسانية".

وبدورها، أفادت إدارة الجمارك وحماية الحدود بأن أكثر من 15 ألف طفل يتواجدون حاليًا فى مراكز الاحتجاز التى تستوعب فقط 4 آلاف طفل، مؤكدة أن العديد من الأطفال توفوا الأسبوع الماضى بسبب نقص الرعاية اللازمة والظروف القاسية .

وكان مجلس النواب الأمريكى قد وافق أمس الثلاثاء، على خطة مساعدات إنسانية بقيمة 4.5 مليار دولار للمهاجرين على الحدود الجنوبية، رغم تهديد الرئيس دونالد ترامب بإصدار فيتو ضد هذا الإجراء.