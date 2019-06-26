ترامب يتهم موقع تويتر بفرض رقابة عليه لصالح الديمقراطيين

كتب: محمد جمال - وكالات الأنباء

وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، اتهاما لموقع "تويتر"، بـ"فرض رقابة عليه لصالح الديمقراطيين."، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وصرح ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس بزنس"، قائلا: "يمنعون الناس من متابعتي عبر "تويتر" لذلك أواجه الكثير من الصعوبات في إيصال رسالتي".

وأشار الرئيس الأمريكي، الذي يندد كثيرا بـ"تواطؤ" بين عمالقة التكنولوجيا واليسار، إلى أن "هؤلاء الناس جميعهم ديمقراطيون، إنهم منحازون تماما إلى الديمقراطيين"، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وأضاف: "إذا أعلنت غدا أنني أصبحت ديمقراطيا لطيفا، سأكسب خمس مرات أكثر من المتابعين، ما يفعله تويتر فظيع.. الكثير من الناس قالوا لي إنهم لم يتمكنوا من متابعتى عبر تويتر".

يذكر أن ترامب كان قد اتهم مواقع التواصل الاجتماعي بقمع الأصوات الداعمة له، مشيرا إلى أن موقع جوجل "يتلاعب بنتائج محرك البحث الخاص به لصالح وسائل إعلام يسارية".