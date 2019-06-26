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ترامب: من الممكن التوصل لاتفاق مع "شى" لتفادى رسوم إضافية على الصين

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:24 م
ترامب: من الممكن التوصل لاتفاق مع "شى" لتفادى رسوم إضافية على الصين ترامب
واشنطن (رويترز)

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه من الممكن قطعا أن يخرج من اجتماع مع الرئيس الصينى شى جين بينج، باتفاق قد يمنعه من تنفيذ تهديده لفرض رسوم جمركية على الصين.

 

ومن المتوقع أن يلتقى ترامب مع شى فى قمة مجموعة العشرين فى اليابان فى مطلع الأسبوع القادم، وسيكون هذا أول لقاء مباشر بين الرئيسين منذ انهارت محادثات التجارة بين البلدين فى مايو الماضى.

 

وقال ترامب فى مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس: "من الممكن قطعا أن نتوصل إلى اتفاق جيد، من الممكن أن نبرم جميعا اتفاقا لكننى أيضا أشعر بسعادة كبيرة بشأن ما نحن عليه الآن".

 

وأضاف ترامب، الذى بدا متفائلا بشأن احتمال التوصل إلى هدنة بين أكبر اقتصادين فى العالم، إن الزعماء الصينيين يرغبون فى إبرام اتفاق، إنهم يرغبون فى إبرام اتفاق أكثر منى.

 

لكنه أبقى أيضا على احتمال فرض رسوم إضافية على الصين حال عدم التوصل إلى اتفاق، وقال ترامب: "سأقوم بفرض رسوم إضافية، رسوم إضافية كبيرة جدا، إذا لم نبرم اتفاقا".

 

والولايات المتحدة والصين منخرطتان فى توترات تجارية تبادلتا فيها فرض رسوم جمركية، وتلقى واشنطن باللوم فى إنهاء المحادثات على بكين، قائلة إن الصين تنصلت من تنازلات قدمتها.

 

وقال ترامب إن الصين تدرك ما تحتاجه الولايات المتحدة للمضى قدما فى اتفاق تجارى وحث الصين على العودة إلى مائدة المفاوضات بنفس التنازلات التى قدمتها قبل انتهاء المحادثات فى مايو الماضى.

 

كان ترامب هدد فى السابق بفرض رسوم جمركية على واردات صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار، لكنه قال اليوم إنه يدرس فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على سلع صينية بدلا من 25 % كما قال فى البداية.

 

وقال ترامب إنه إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من التوصل لاتفاق تجارى مع بكين، فإن خطته تتمثل فى تقليص الأعمال مع الصين، وردا على سؤال بشأن الشركات التى تنقل الإنتاج من الصين إلى فيتنام، قال إن فيتنام تتعامل مع الولايات المتحدة على نحو أسوأ من الصين.

 

 


ترامب

امريكا

الصين

العقوبات الاقتصادية

رئيس الصين

الحرب التجارية

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