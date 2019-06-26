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ترامب: لست بحاجة لاستراتيجية خروج فى حال نشوب حرب مع إيران

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:41 ص
ترامب: لست بحاجة لاستراتيجية خروج فى حال نشوب حرب مع إيران ترامب
واشنطن (أ ش أ)

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صرّح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنه ليس فى حاجة لوضع استراتيجية خروج، فى حال نشوب حرب مع إيران.

جاء تصريح الرئيس الأمريكى لصحفيين بمكتبه فى البيت الأبيض ردا على سؤال للصحفيين عما إذا كان لديه استراتيجية للخروج فى حال اندلاع حرب مع طهران.

وأوضح ترامب قائلا - وفقا لما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "نرغب فى أن نتمكن من التفاوض بشأن إبرام اتفاق إذا ما رغبوا هم فى ذلك.. وإذا لم يرغبوا، فلا بأس أيضا".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن تصريحات ترامب تعد الأخيرة التى يدلى بها فى ظل التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران، والتى اشتعلت مجددا الأسبوع الماضى عندما أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار. فيما أصدر ترامب - فى وقت لاحق - قرارا بتوجيه ضربة لإيران فى المقابل، إلا أنه تراجع عنه.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكى أعلن - أمس الأول الاثنين، فرض عقوبات إضافية على المرشد الإيرانى على خامنئى وغيره من المسئولين الإيرانيين رفيعى المستوى.

من جانبه، انتقد الرئيس الإيرانى حسن روحانى - أمس - ما وصفه بالعقوبات "المشينة والحمقاء"، قائلا إن البيت الأبيض "مُصاب بالقصور العقلى ولا يدرى ماذا يفعل".

 


ترامب

ايران

الحرب مع ايران

البيت الابيض

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