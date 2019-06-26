سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:14 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاتصالات

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:58 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاتصالات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها الاتصالات. 
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.47% خاسرا 27.640 نقطة ليصل إلى مستوى 5801.76 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.63% خاسراً 40.790 نقطة ليصل إلى مستوى 6349.39 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% خاسراً 2.110 نقطة ليصل إلى مستوى 4747.21 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 114.99 مليون سهم بقيمة 39.8 مليون دينار كويتى عبر 6123 صفقة.
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.51%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.54%.
 
وجاء سهم "التمدين الاستثمارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.44%، تلاه شركة أسمنت الهلال بنسبة 9.09%، ثم رمال الكويت العقارية بنسبة 7.58%، فيما تصدر سهم "رابطة الكويت والخليج للنقل" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.71% ثم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 9.40%، ثم وربة كابيتال القابضة بنسبة 8.86%.

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة الكويت

بورصة

الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

أبلكيشن موبايل لتعريف السيدات بخدمات مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

أبلكيشن موبايل لتعريف السيدات بخدمات مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

10 طرق للتخلص من العرق المفرط فى الصيف

10 طرق للتخلص من العرق المفرط فى الصيف

عشان ما يتحرقش من كتر السيشوار.. اعرفى إزاى تسرحى شعرك على طريقة النجمات

عشان ما يتحرقش من كتر السيشوار.. اعرفى إزاى تسرحى شعرك على طريقة النجمات

الأرصاد:طقس اليوم شديد الحرارة على كافة الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد:طقس اليوم شديد الحرارة على كافة الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 40 درجة

نسور نيجيريا تسعى لاستعراض قوتها أمام غينيا

نسور نيجيريا تسعى لاستعراض قوتها أمام غينيا

مأساة جديدة على الحدود الأمريكية.. غرق مهاجر وابنته فى نهر "ريو جراندى"

مأساة جديدة على الحدود الأمريكية.. غرق مهاجر وابنته فى نهر "ريو جراندى"

عشان وشك ينور.. 6 نصائح للعناية ببشرتك لو عندك مناسبة

عشان وشك ينور.. 6 نصائح للعناية ببشرتك لو عندك مناسبة

تركيا تقر قانون الخدمة العسكرية.. و5000 دولار تمنح الإعفاء من الجيش

تركيا تقر قانون الخدمة العسكرية.. و5000 دولار تمنح الإعفاء من الجيش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة