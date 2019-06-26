تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاتصالات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها الاتصالات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.47% خاسرا 27.640 نقطة ليصل إلى مستوى 5801.76 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.63% خاسراً 40.790 نقطة ليصل إلى مستوى 6349.39 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% خاسراً 2.110 نقطة ليصل إلى مستوى 4747.21 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 114.99 مليون سهم بقيمة 39.8 مليون دينار كويتى عبر 6123 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.51%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.54%.

وجاء سهم "التمدين الاستثمارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.44%، تلاه شركة أسمنت الهلال بنسبة 9.09%، ثم رمال الكويت العقارية بنسبة 7.58%، فيما تصدر سهم "رابطة الكويت والخليج للنقل" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.71% ثم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 9.40%، ثم وربة كابيتال القابضة بنسبة 8.86%.