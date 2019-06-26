تراجع طفيف لبورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.03% خاسرا 0.83 نقطة ليغلق عند مستوى 2622.64 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 101 مليون سهم محققة ما قيمته 221.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3048 صفقة ل32 سهما، وارتفع 12 سهما، وانخفض 13 سهما، واستقرت 7 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.87%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.04%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.22%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 8.72%، ثم سهم شعاع القابضة بنسبة 4.42%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.17%، ثم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.27%.