تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى التأمين والبنوك

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.03% خاسرة 3.1 نقطة، لتصل إلى مستوى 10444.3 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 32.4 مليون سهم بقيمة 178.2 مليون ريال قطرى عبر 2084 صفقة، وارتفع 14 سهما، وانخفض 20 سهما، واستقرت 10 أسهم.

وتراجع قطاعى التأمين بنسبة 0.56%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.37%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.10%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.01%.