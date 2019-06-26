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تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقارات

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:18 م
تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقارات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.33% خاسرة 34.27 نقطة، لتغلق عند مستوى 10416.32 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 58 مليون سهم بقيمة 302.2 مليون ريال قطرى عبر 4336 صفقة، وارتفع 17 سهما، وانخفض 23 سهما، واستقرت 6 أسهم.
 
وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.36%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.73%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.43%.

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