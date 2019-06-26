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تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والفنادق

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:10 م
تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والفنادق بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.10% خاسرا 1.42 نقطة ليغلق عند مستوى 1460.62 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والفنادق والسياحة. 
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 7.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.7 مليون دينار بحرينى.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 10.75%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 4.04%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.38%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.09%.

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