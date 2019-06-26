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تحقيقات جنوب الجيزة صاحب مخبز العمرانية: "أعدها للبيع فى السوق السوداء"

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:00 ص
تحقيقات جنوب الجيزة صاحب مخبز العمرانية: "أعدها للبيع فى السوق السوداء" دقيق مدعم - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل تورط ساحل مخبز فى تجميع كمية من الدقيق المدعم، بالعمرانية تمهيداً لبيعها فى السوق السوداء.

تبين من خلال التحقيقات، أن المتهم جمع  8 أطنان من الدقيق المدعم، كان يستعد لبيعها بالسوق السوداء، على الرغم من أن الدقيق كان مخصص للصرف بنظام الحصص للمخابز المرخصة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الاستيلاء على أموال الدعم، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات مباحث التموين التكميلية حول الواقعة.

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وأمر التحفظ على كمية 8 أطنان، و150 كيلو من الدقيق المدعم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق

 

 


تجارة الدقيق المدعم

السوق السوداء

التموين

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