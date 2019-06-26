تحصين 390 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية خلال 3 أيام

كتب عز النوبى

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه تم تحصين ما يقرب من 390 ألف و595 رأس ماشية، بينهم "242 ألف و295 أبقار، 127 ألفًا و40 جاموس، 14 ألف و533 أغنام، و727 ماعز" على مدار ثلاث أيام.

وأوضح التقرير، أنه مع بدء الحملة القومية الجديدة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، تم توفير اللقاحات والتنسيق مع المحافظين وعدة وزرات فى الحملة وعمل كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة إلى محافظة، ومنع دخول أى ماشية إلى الأسواق إلا ببطاقة التسجيل والترقيم والتحصين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية للممتنعين عن التحصين.

وتابع التقرير، أن جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة فى مشاركة الحملة القومية لتحصين الماشية، مناشدة جميع المربيين الاشتراك فى الحملة للوقاية من الأمراض الوبائية، مؤكدة أن هناك إجراءات رادعة للممتنعين عن تقديم ماشيتهم للتحصين، وتتم حملة التحصين من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التى تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطرى وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوى وضمان تدقيق بيانات التحصين.