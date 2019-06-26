سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

تحصين 390 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية خلال 3 أيام

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:50 ص
تحصين 390 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية خلال 3 أيام تحصينات الحمى القلاعية - أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه تم تحصين ما يقرب من 390 ألف و595 رأس ماشية،  بينهم "242 ألف و295 أبقار، 127 ألفًا و40 جاموس، 14 ألف و533 أغنام، و727 ماعز" على مدار ثلاث أيام.

وأوضح التقرير، أنه مع بدء الحملة القومية الجديدة لتحصين الماشية  ضد  مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، تم توفير اللقاحات والتنسيق مع المحافظين وعدة وزرات  فى الحملة وعمل كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة إلى محافظة، ومنع دخول أى ماشية إلى الأسواق إلا ببطاقة التسجيل والترقيم والتحصين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية للممتنعين عن التحصين.

وتابع التقرير، أن جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة  فى  مشاركة الحملة القومية لتحصين الماشية، مناشدة جميع المربيين الاشتراك فى الحملة للوقاية من الأمراض الوبائية، مؤكدة أن هناك إجراءات رادعة للممتنعين عن تقديم ماشيتهم للتحصين، وتتم حملة التحصين من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التى تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطرى وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوى وضمان تدقيق بيانات التحصين.


حملة تحصين الماشية

الحمى القلاعية

الوادى المتصدع

الثروة الحيوانية

الخدمات البيطرية

الامراض الوبائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بيطرى أسيوط يعلن عن إجراءات وأسعار تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالمحافظة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:32 م

بيطرى أسيوط: تحصين 13 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:33 ص

صور .. تحصين 270 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمي القلاعية خلال يومين

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:12 ص

"بيطرى بورسعيد": بدء التحصين ضد مرضى الحمى "القلاعية "و "المتصدع"

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:09 م

تحصين 121 ألف رأس ماشية فى أول يوم للحملة القومية ضد الحمى القلاعية

الأحد، 23 يونيو 2019 07:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

أبلكيشن موبايل لتعريف السيدات بخدمات مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

أبلكيشن موبايل لتعريف السيدات بخدمات مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

10 طرق للتخلص من العرق المفرط فى الصيف

10 طرق للتخلص من العرق المفرط فى الصيف

عشان ما يتحرقش من كتر السيشوار.. اعرفى إزاى تسرحى شعرك على طريقة النجمات

عشان ما يتحرقش من كتر السيشوار.. اعرفى إزاى تسرحى شعرك على طريقة النجمات

الأرصاد:طقس اليوم شديد الحرارة على كافة الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد:طقس اليوم شديد الحرارة على كافة الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 40 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة