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تجديد حبس 3 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة بالتجمع 4 أيام

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:55 م
تجديد حبس 3 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة بالتجمع 4 أيام مشغولات ذهبية-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 مسجلين لسرقتهم مصوغات ذهبية من داخل شقة بالقاهرة الجديدة،  تقدر بـ300 ألف جنيه،  15 يوماً على ذمة التحقيقات. 
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "محمود. و"، و "إيهاب. ع"، و "حسام. ع"،  واعترفا المتهمين أمام النيابة بارتكابهم واقعة السرقة.
 
 
كانت بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة التجمع الأول،  بلاغا من "م. م"، تفيد بسرقة مصوغاتها الذهبية، والتي تقدر بـ300 ألف جنيه، وبالانتقال والفحص تبين كسر باب الشقة، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن مكان المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 
 

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