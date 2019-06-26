تجديد حبس مأذون مزيف حرر عقود زواج مزورة ونصب على المواطنين فى الجيزة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس مأذون مزيف، تم ضبطه بمنطقة الجيزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على مأذون مزيف، نصب على راغبى الزوج وحرر عقود زواج مزورة لهم، وتقاضى رسوم الزواج لنفسه، وصدر قرار من النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم، عقود زواج خالية من البيانات تحمل بصمة خاتم شعار الدولة، المقلد المنسوب صدوره لوزارة العدل، ودفترين وثائق عقد طلاق خالية البيانات، تحمل بصمة خاتم شعار الدوله المقلد، المنسوب صدوره لوزارة العدل، ودفتر نموذج رقم 6 لمحكمة الأُسرة، بالإضافة إلى مبلغ 2300 جنيه من حصيلة عمله.