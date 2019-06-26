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تجديد حبس عاطل متهم بقتل والدته بـ10 طعنات بالكوم الأخضر

الأربعاء، 26 يونيو 2019 04:13 م
تجديد حبس عاطل متهم بقتل والدته بـ10 طعنات بالكوم الأخضر محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطل متهم بقتل والدته ربة منزل منزل فى العقد السادس من عمرها بسبب خلافات بينهما، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
 
 
وتسلمت النيابة نتائج تفريغ كاميرات المراقبة والتى أظهرت اعتداء المتهم على والدته بسلاح أبيض (سكين) مسدد لها عدة طعنات نافذة، أودت بحياتها.
 
 
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من الأهالى يغيظ بمقتل ربة منزل على يد ابنها بمنطقة الكوم الأخضر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وألقت القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيق.
 
 

قتل

الكوم الاخضر

عامل يقتل والدته

خلافات أسرية

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