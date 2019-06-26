تجديد حبس عاطل متهم بقتل صديقه بسبب خلاف على 100 جنيه فى العجوزة

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عاطل متهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كشفت التحقيقات، أن خلاف مالى على مبلغ قدره 100 جنيه، أحدث مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليه، تطورات الى اشتباك بالأيدى، وقام المتهم بتسديد عدة طعنات نافذة لصديقه من سلاح أبيض، أسفرت عن إصابته بجروح غائر فى منطقة البطن، فسقط على الأرض غارقًا فى دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله للمستشفى.

‌تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، بمنطقة ميت عقبة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه "عاطل"، توجه لمطالبة صديقه "عاطل، برد مبلغ 100 جنيه، إلا أن المتهم ماطله فى إعادتها، ونشبت بينهما مشادة كلامية، مما دفع المتهم لتسديد طعنات أسفرت عن وفاته.