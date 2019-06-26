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تجديد حبس تاجرة جلود 15 يومًا بتهمة الاستيلاء على 700 ألف جنيه بزعم توظيفها

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:19 م
تجديد حبس تاجرة جلود 15 يومًا بتهمة الاستيلاء على 700 ألف جنيه بزعم توظيفها حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جدد قاضى المعارضات، حبس متهمة 15 يومًا احتياطياً على ذمة التحقيقات فى اتهامها بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من عدد من المواطنين، بدعوى توظيفها فى مجال تجارة المنتجات الجلدية، مقابل أرباح شهرية.

 

ذكرت التحريات الأمنية الأولية، أن المتهمة "سعاد. ج" صاحبة محل منتجات جلدية، حصلت على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغ إجماليها قرابة 700 ألف جنيه، بزعم توظيفها فى مجال تجارة المنتجات الجلدية بجميع أنواعها مقابل حصولهم على أرباح شهرية، ولم تلتزم بدفع قيمة الأرباح الشهرية، ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها، وتقدم عدد من الضحايا ببلاغ ضد المتهمة حمل رقم 2564 لسنة 2019، وأمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات.


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