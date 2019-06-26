تأخر إقلاع رحلتين بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي،صباح اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع رحلتين دولتين اكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل والاعطال الفنية، والغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.

وأفاد مصدر ملاحي بمطار القاهرة، أن رحلة شركة لوفتهانزا 587 المتجهة إلى موينخ تأخرت 6 ساعات عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب تأخر وصول الطائرة من مطار الإقلاع هناك بسبب عطل فني، كما تأخرت رحلة أخرى متجهة إلى جدة ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل.

وأضاف المصدر أن سلطات مطار القاهرة الدولي تلقت إخطار من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.

وأشار المصدر إلى أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت إنتظام تام في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.