تأجيل محاكمة 7أشخاص متهمين بقتل آخر وسرقة سيارته بالطريق العام لـ22 سبتمبر

كتب ـ عبد الله محمود

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار عبدالعزيز شاهين، محاكمة 7 أشخاص، بتهمة قتل آخر وسرقة سيارته بالطريق العام، فى الزاوية الحمراء لجلسة 22 سبتمبر المقبل.

جاء في تحقيقات النيابة العامة في نوفمبر 2012 عندما قام المتهمون " هشام ع م " وشهرته أوشا 17 عام طالب، " محمود ح م " وشهرته إسلام حسن 19 عاما، و" وليد ن ح " 19 عاما عامل، و" أحمد ح ع"، و" سمير ع ي"، و" رمضان س م " 34 عاما سائق، و" محمود ع م " وشهرته كوبستا 31 عاما سائق من الأول حتي الرابع بقتل المجني عليه " صهيب س ع " عمدا بأن بيتوا النية لقتله، وما أن ظفروا به حتي قام الأول بإلحاق عيار ناري من سلاحه " فرد خرطوش " اعد له مسبقا لتنفيذ جريمتهم وتواجد المتهمين من الثاني وحتي الرابع بمكان الجريمة للشد من أزرة فقاموا بتوجيه عيار ناري له أودي بحياته وقاموا بسرقة سيارة المجني عليه.

كما قام المتهمان الخامس والسادس بالاشتراك معهم في الجريمة بأن اتفقوا معهم علي كيفية إرتكابها ومساعدتهم وإمدادهم بالسلاح والذخائر ، كما قام المتهمون جميعا بإخفاء السيارة تمهيدا لبيعها .

وتوصلت تحريات المباحث التي أجراها النقيب " محمد إبراهيم المكاوي " إلي قيام المتهمين من الأول حتي الرابع بارتكاب الواقعة بناء علي اتفاق بينهم والمتهمان الخامس والسادس قاموا بتسليم السيارة للمتهم السابع لإخفائها للبيع وانهم قاصدين قتل المجني عليه وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للجريمة.