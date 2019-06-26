سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة كبابجى متهم بقتل عشيق طليقته لـ24 سبتمبر

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:31 م
تأجيل محاكمة كبابجى متهم بقتل عشيق طليقته لـ24 سبتمبر قتل عشيق ــ ارشيفية
كتب ـ كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار نبيل عزيز إبراهيم، وعضوية المستشارين جمال حسن أحمد، وعبد العزيز حسن عبد الونيس، بأمانة سر أشرف جابر، ومحمد الغلبان تأجيل محاكمة المتهم بقتل عشيق طليقته لجلسة 24 سبتمبر المقبل.

واعترف المتهم ويعمل "كبابجى" أنه كان  متزوج من "غادة م" وكانت حياتهما تمر بسلام وأنجب منها طفلان، حتى تعرفت على المجنى عليه "نور ب"  سائق "توك توك"، كان يعمل عند طليقته حيث كانت تمتلك 3 تكاتك بمنطقة بولاق الدكرور.

وأضاف المتهم أنه طلق زوجته قبل الحادث بشهر بعدما علم بوجود علاقة آثمة مع المجنى عليه، حيث دأبت زوجته على افتعال المشاكل معه بتحريض من عشيقها، لإجباره على طلاقها، مشيرا إلى أنه حاول أن يعيدها إلى عصمته ولكنها رفضت.

وفى أحد الأيام اتصل بها للاطمئنان على أولاده، فردت عليه طليقته وأخبرته بأنها بصحبة المجنى عليه داخل شقتها، قائلة "السواق نايم فى حضنى" وأعطت الهاتف لعشيقها الذى طالبه بالابتعاد عنها وعدم الاتصال بها قائلا له "عيالك أنا أعرف أربيهم"  مما استشاط غيظه وعقد النية على قتله، قائلا "صعبت عليا نفسى وحسيت بالإهانة" .

خطط المتهم لاستدراج المجنى عليه إلى شقته، ووقف فى الشارع واستقل مع المجنى عليه  "التوك توك" بداعى توصيله لأحد الأماكن ثم عرض عليه الجلوس معه فى شقته لاحتساء شاى وتعاطى حشيش، ووافق المجنى عليه وصعد معه الشقة دون ان يعلم أن المتهم طليق عشيقته، وأثناء جلوسهما أخبر المتهم المجنى عليه بأنه طليق عشيقته، وطالبه بالابتعاد عنها،  ورد عليه المجنى عليه: "هى بتحبنى"، وحاول الهرب فأمسك  المتهم به وضربه على رأسه  ثم قيد يديه بالحبال وسكب عليه "بنزين، " قائلا فى اعترافاته " انا شويته بالنار وولعت فى جثته عشان أنتقم لشرفى وأى حد مكانى هيعمل اكتر من كده".


بولاق الدكرور

جنايات القاهرة

كبابجى يقتل عشيق طليقته

جنايات بولاق الدكرور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

"التليفونات فى الزبالة".. شاهد ماذا فعل مدرس لتخزين تليفونات طلبة الثانوية العامة

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

فيديو معلوماتى..اعرف توقعات الأرصاد ودرجة الحرارة خلال مباراة المنتخب مع الكونغو

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

"اظبط دماغك قبل الامتحان"..طلبة ثانوية منشأة القناطر يدخنون الشيشة قبل اللجنة

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة