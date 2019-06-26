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"بيت العائلة" بلندن يتزين بأعلام مصر لمؤازرة المنتخب أمام الكونغو اليوم

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:00 ص
"بيت العائلة" بلندن يتزين بأعلام مصر لمؤازرة المنتخب أمام الكونغو اليوم بيت العائلة المصرية بلندن
كتب محمود راغب

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يستعد بيت العائلة المصرية بلندن، اليوم الأربعاء ، لمتابعة مبارة المنتخب المصرى مع منتخب الكونغو الديمقراطية، فى ثانى مبارياته بمشواره فى بطولة الأم الإفريقية.

وقال مصطفى رجب رئيس بيت العائلة المصرية بلندن، إن مقر بيت العائلة المصرية بلندن تزين بالأعلام والشاشات لعرض مباراة المنتخب لأبناء الجالية المصرية الذين يحرصون على مؤازرة منتخبهم الوطنى بمشواره فى بطولة الأمم الإفريقية.

وأضاف رئيس بيت العائلة المصرية بلندن، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مباريات المنتخب فرصة لتجمع أبناء الجالية المصرية بلندن ، قائلا :" أعلام مصر متعلقة فى كل مكان والكل مرتديا تيشرتات منتخب بلاده الأم مصر".

ويلتقى المنتخب المصرى، اليوم الأربعاء ، منتخب الكونغو الديمقراطية، فى ثانى مبارياته بمشواره فى البطولة الإفريقية التى تتستضيفها مصر .

 

 

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