بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسى تحضيرات قمة العشرين

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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش مع أعضاء مجلس الأمن الروسي التحضيرات لقمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية واللقاءات الثنائية المخطط لها.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيسكوف قوله للصحفيين "جرى تبادل للآراء من حيث الاستعدادات لقمة "مجموعة العشرين" المرتقبة في أوساكا، وكذلك الاتصالات الثنائية على هامش هذا المنتدى".

حضر الاجتماع كل من رئيس الوزراء دميتري مدفيديف، ورئيسي مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكا، والدوما، فياتشيسلاف فولودين، ورئيس إدارة الكرملين، أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن، نيكولاي باتروشيف، ووزراء الخارجية، سيرجي لافروف، والداخلية، فلاديمير كولوكولتسيف، والدفاع سيرجي شويجو، ورئيسي جهاز الأمن الفدرالي، ألكسندر بورتنيكوف والاستخبارات الخارجية، سيرجي ناريشكين، فضلاً عن المبعوث

الرئاسي الخاص لشؤون حماية الموارد الطبيعية والبيئة والنقل، سيرجي إيفانوف.

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 يونيو الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.

وأعلن الكرملين أن بوتين سيجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين.