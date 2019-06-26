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بنك مصر يقوم بتسوية مديونية مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر

الأربعاء، 26 يونيو 2019 01:43 م
بنك مصر يقوم بتسوية مديونية مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر محمد الاتربى-رئيس مجلس إدارة بنك مصر
كتب احمد يعقوب

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قام رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربى بتوقيع عقد تسوية مديونية مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر وذلك يوم الثلاثاء الموافق 25/6/2019، وقام بالتوقيع عن مؤسسة دار التحرير رئيس مجلس الإدارة سعد سليم.
 
وذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر حسام عبد الوهاب ورئيس قطاع معالجة الديون أحمد إبراهيم، ولفيف من قيادات البنك ومؤسسة دار التحرير والهيئة الوطنية للصحافة، هذا وجاء ذلك انطلاقا من دور بنك مصر الرائد باعتباره مؤسسة مالية وطنية، يتم الإعتماد عليها في تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وحرصا من البنك على الوقوف بجانب المؤسسات الصحفية الوطنية التي لها باع وتاريخ طويل مثل مؤسسة دار التحرير، علما بأنه قد تم مسبقا الانتهاء من التوصل لتسويات لديون كافة المؤسسات الصحفية الوطنية التي توجد لديها مديونيات طرف بنك مصر .
 
هذا وتمت هذه التسوية حرصا من البنك على النهوض بأوضاع مؤسسة دار التحرير وتحقيق الاستقرار المالي لها، ومساهمة منه في قيامها بدورها الثقافي والتنويري كأحد أهم روافد الثقافة المصرية بعد التخلص من عبء ملف الدين الذي ظل معلقا منذ سنوات طويلة.

بنك مصر

دار التحرير

الهيئة الوطنية للصحافة

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