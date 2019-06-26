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بريطانيا تفتتح مركزا جديدا للتدريب العسكرى فى الصومال

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:25 م
بريطانيا تفتتح مركزا جديدا للتدريب العسكرى فى الصومال الجيش الصومالى ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)

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افتتحت المملكة المتحدة مركزًا جديدًا للتدريب العسكرى فى مدينة بيدوا الصومالية لتدريب ما يصل إلى 120 من جنود الجيش الوطنى الصومالى وتعزيز الاستقرار والأمن على المدى الطويل فى الصومال.

وأوضحت الحكومة البريطانية -على موقعها الإلكترونى الرسمى اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الصومالى حسن على محمد والمدير السياسى لوزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور إلى جانب السفير البريطانى لدى الصومال بين فيندر شاركوا فى افتتاح المركز، فيما أكد السفير البريطانى أن المملكة المتحدة تعد واحدة من أهم مقدمى الدعم الدولى للجيش الصومالى.

وقال فيندر "إننا نلعب دورًا رئيسيًا فى مساعدة الجيش الصومالى على تنفيذ العمليات الحالية فى منطقة شابيلى السفلى، إلى جانب تقديم الدعم العملى فى المناطق المستعادة حديثًا".

وأضاف "فى بيدوا، تقوم القوات الصومالية التى ندعمها ببناء مواقع دفاعية لجعل الطرق المؤدية إلى المدينة أكثر أمانًا، وهذا له تأثير مباشر على عدد الهجمات فى المدينة وعلى أمن المنطقة المحيطة".

وأكد السفير البريطانى أن بلاده ملتزمة بالتعاون طويل الأجل من أجل مساعدة الصومال على تحسين الأمن واستعادة السيطرة الكاملة على أراضيها.

 


الجيش الصومالى

الصومال

بريطانيا

مركز تدريب بريطانى

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