بدء فعاليات المنتدى الاقتصادى العربى الألمانى بمشاركة رئيس الوزراء

رسالة برلين - هند مختار

بدأت منذ قليل فعاليات المنتدى الاقتصادى الألمانى العربى، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حيث يلقى كلمة خلال فعاليات المنتدى الاقتصادى العربى الألمانى يستعرض خلالها مؤشرات الاقتصاد المصرى.

وتأتى أهمية مشاركة مصر فى المنتدى هذا العام من كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تُمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التى تمتلكها مصر، لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو ٦٠٠ من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربي والألماني، ويعد محفلاً اقتصادياً واستثمارياً هاماً للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.