بالأسماء.. نقابة الأطباء: ارتفاع عدد المرشحين على مقعد النقيب لـ13

قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، إن عدد المرشحين علي مقعد النقيب العام ارتفع اليوم إلى 13 مرشح.

وأضاف عبد الحميد، لليوم السابع، أن المرشحين على مقعد النقيب العام هم: حسين خيري، وإيهاب الطاهر، وأمينة إبراهيم، ومنى مينا، محمد سلامة، وإبراهيم الزيات، وأحمد رؤوف، وعلى كامل، وهشام على، وأسامة عبدالحى، ومحمد محمود إبراهيم، ومحمد شوكت محمد عثمان الأخضر، ومحمود ابراهيم.

وتابع، أن المرشحين على مستوى النقابة العامة، فوق السن بلغ عددهم 21 مرشح، هم: رشوان شعبان، وإبراهيم الزيات، وعلى كامل، وسعدة فرغلى، وعلاء الدين المهدى، وشيماء محمد عرفة، وخالد مرتجى، وجرجس رؤوف، وسلوي كمال، وأحمد حسني، ومجدي طلعت، علاء الدين محمد، هيامي زكريا، وائل رفعت، يحيي محمد، وأحمد حمزة، أحمد فوزي، فريد محمد، محمد أبو المجد، خالد ابراهيم.

وأضاف: أما مقعد تحت السن بلغ عددهم 12 مرشحين، هم: أحمد السيد، وحلمى محمد السويدى، وآية نعمان إبراهيم، محمود عرفة، عبد العظيم رمضان، أحمد حسين، أحمد عبدالله، خالد مصطفي، راجح ياسر، محمود حسني، أحمد صفوت، وائل الشرقاوي.

واستطرد: ترشح على مستوي منطقة القاهرة فوق السن 7 مرشحين، بينما ترشح على منطقة مستوي وسط الدلتا تحت السن 3 مرشحين، وعلى مستوي شرق الدلتا تحت السن ترشح 5 مرشحين، ومستوي غرب الدلتا تحت السن مرشح واحد فقط، أما منطقة شمال الصعيد مستوى فوق السن ترشح 8 مرشحين، وجنوب الصعيد تحت السن ترشح 4 مرشحين.

كانت النقابة العامة للأطباء، قد فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، الخميس الماضي، ولمدة 10 أيام، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الأحد 30 يونيو.