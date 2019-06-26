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بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالساحل الشمالى

الأربعاء، 26 يونيو 2019 12:50 م
بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالساحل الشمالى حادث تصادم -ارشيفية
مطروح _ حسن مشالي

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أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة، إثر حادث تصادم سيارة، على طريق الإسكندرية – مطروح،بالساحل الشمالى، بالقرب من بوابة برج العرب، في نطاق مدينة الحمام، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
 
استقبل مستشفى الحمام المركزي، كارم سعد محمد علي "15سنة" من كفر الدوار في البحيرة- يعاني من كدمات وسجحات متعددة بالكوع والزراع الأيمن، وأسامة محمد بسيوني "18سنة"- من كفر الدوار- يعاني من خلع بالكتف الأيمن،وإبراهيم حمدون إبراهيم جاب الله "15سنة"- من كفر الدوار- يعاني من كسر بالترقوة اليمني، ورضا السيد عبد العزيز "27سنة"-من كفر الدوار- يعاني من كدمات وسجحات بالظهر، ورضا عيد زكي عطيوة، "30سنة"- من كفر الدوار- يعاني من كدمات متفرقة وسجحات بالجسم، وإسلام محمد عبدا لهادي "22سنة"-كفر الدوار- يعاني من كدمات وسجحات بالركبة اليمني، ومحمدح سن صبري حسن "18سنة"- من كفر الدوار- يعاني من جروح سطحية وكدمات بالكوع الأيمن.
 
تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.
 
 

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