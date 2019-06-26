بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى حادثين منفصلين بالساحل الشمالى

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 4 أشخاص، فى حادثين منفصلين، بالساحل الشمالى، فى نطاق مدينة العلمين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

استقبل مستشفى العلمين المركزى، المصابين فيكتور يونان عبد الشهيد "25 سنة"، من سوهاج، مصاب باشتباه PC وجرح قطعي بالجبهة طوله 3 سم وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وباسم بدر بطرس " 28 سنة"، من القاهرة، مصاب باشتباه PC واشتباه وكسر بالفقرات العنقية وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، إثر تصادم سيارة أمام أرض الجولف العلمين في اتجاه الإسكندرية.

كما دخل المستشفى، المصابان ضاوي فرحات هايم "49 سنة"- مقيم بقرية رأس الحكمة في مطروح، مصاب باشتباه PC واشتباه كسر بالفقرات العنقية والقطنية وجرح قطعي بفروه الرأس طوله حوالى 5 سم، وعبد الكريم مساعد نويعس "45 سنة" مقيم بقرية رأس الحكمة، مصاب باشتباه PC واشتباه كسر بالكتف الأيسر وجرح قطعي أعلي الحاجب الأيسر وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، إثر تصادم سيارة برصيف بسيدي عبد الرحمن في اتجاه مطروح.

تم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.