سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:54 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى حادثين منفصلين بالساحل الشمالى

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:36 ص
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى حادثين منفصلين بالساحل الشمالى سيارة إسعاف - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 4 أشخاص، فى حادثين منفصلين، بالساحل الشمالى، فى نطاق مدينة العلمين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

 

استقبل مستشفى العلمين المركزى، المصابين فيكتور يونان عبد الشهيد "25 سنة"، من سوهاج، مصاب باشتباه PC وجرح قطعي بالجبهة طوله 3 سم وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وباسم بدر بطرس " 28 سنة"، من القاهرة، مصاب باشتباه PC واشتباه وكسر بالفقرات العنقية وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، إثر تصادم سيارة أمام أرض الجولف العلمين في  اتجاه الإسكندرية.

 

كما دخل المستشفى، المصابان ضاوي فرحات هايم "49 سنة"- مقيم بقرية رأس الحكمة في مطروح، مصاب باشتباه PC واشتباه كسر بالفقرات العنقية والقطنية وجرح قطعي بفروه الرأس طوله حوالى 5 سم، وعبد الكريم مساعد نويعس "45  سنة" مقيم بقرية رأس الحكمة، مصاب باشتباه PC واشتباه كسر بالكتف الأيسر وجرح قطعي أعلي الحاجب الأيسر وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، إثر تصادم سيارة برصيف بسيدي عبد الرحمن في اتجاه مطروح.

 

تم تقديم الإسعافات الأولية وجارٍ علاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.

 

 

 


محافظة مطروح

مرسى مطروح

راس الحكمة

حادث طريق

مستشفى مطروح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان

تذكرتى تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ16 وحتى نهائى الكان

شاهد.. تفاصيل القبض على زعيم "داعش" فى اليمن

شاهد.. تفاصيل القبض على زعيم "داعش" فى اليمن

علماء يطورون نظاما ذكيا للتحكم فى مذاق الطعام

علماء يطورون نظاما ذكيا للتحكم فى مذاق الطعام

محمد رمضان يحصد تريند يوتيوب بأغنيتين "أفريقيا" و "بابا"

محمد رمضان يحصد تريند يوتيوب بأغنيتين "أفريقيا" و "بابا"

حصاد اليوم الخامس فى كرنفال أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون يفترس غينيا بيساو بهدفين وتتصدر المجموعة السادسة.. غانا تسقط فى "مطب" بنين بالتعادل.. مايكل بوتيه يسجل أسرع هدف.. ولاعب "السناجب" أول حالة طرد

حصاد اليوم الخامس فى كرنفال أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون يفترس غينيا بيساو بهدفين وتتصدر المجموعة السادسة.. غانا تسقط فى "مطب" بنين بالتعادل.. مايكل بوتيه يسجل أسرع هدف.. ولاعب "السناجب" أول حالة طرد

11 نصيحة تهمك بقانون الأحوال الشخصية ..تعرف عليها

11 نصيحة تهمك بقانون الأحوال الشخصية ..تعرف عليها

أسد وثعلب ولافتة شكر.. من جماهير شمال أفريقيا لشعب مصر: "أحسنتم الضيافة".. أسود الأطلس تزأر على أرض السلام.. ظهور متحضر لثعالب الجزائر.. جماهير القطبين تؤازر النسور أمام أنجولا.. ودعم موريتانيا في أول مشاركة

أسد وثعلب ولافتة شكر.. من جماهير شمال أفريقيا لشعب مصر: "أحسنتم الضيافة".. أسود الأطلس تزأر على أرض السلام.. ظهور متحضر لثعالب الجزائر.. جماهير القطبين تؤازر النسور أمام أنجولا.. ودعم موريتانيا في أول مشاركة

أجيرى يطالب لاعبى المنتخب بوضع حد للتمريرات الخاطئة

أجيرى يطالب لاعبى المنتخب بوضع حد للتمريرات الخاطئة

تعرف على آليات "التضامن" لمكافحة تعاطى المخدرات فى 9 معلومات

تعرف على آليات "التضامن" لمكافحة تعاطى المخدرات فى 9 معلومات

بعد ارتفاع الأسعار ..هل أصبح الوقت مناسبا لبيع الذهب لجنى الأرباح؟

بعد ارتفاع الأسعار ..هل أصبح الوقت مناسبا لبيع الذهب لجنى الأرباح؟

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

التعليم: فرصة امتحان الدور الثانى لأولى ثانوى إلزامية على الراسبين فى مواد.. واختيارية للطلاب للناجحين.. وتؤكد: من يرسب فى الدور الثانى يبقى للإعادة فى جميع المواد العام المقبل.. والامتحان يبدأ 14 يوليو

التعليم: فرصة امتحان الدور الثانى لأولى ثانوى إلزامية على الراسبين فى مواد.. واختيارية للطلاب للناجحين.. وتؤكد: من يرسب فى الدور الثانى يبقى للإعادة فى جميع المواد العام المقبل.. والامتحان يبدأ 14 يوليو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة