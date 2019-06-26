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باريس بتتسلق.. سلطات فرنسا تتخذ تدابير لمواجهة دراجات الحرارة المرتفعة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:18 ص
باريس بتتسلق.. سلطات فرنسا تتخذ تدابير لمواجهة دراجات الحرارة المرتفعة درجات الحرارة المرتفعة - أرشيفية
كتب أحمد علوى

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اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات وقائية استعدادا لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة التى بدأت الاثنين، وتزداد تدريجيا.

 

وتشهد فرنسا موجة حر استثنائية من حيث موعدها المبكر وشدتها إذ تصل الحرارة فى مناطق عدة إلى 40 درجة مئوية نهارا و25 ليلا.

 

ووفقاً لقناة فرانسا 24 الفرنسية، فإن من ضمن الإجراءات التى تتخذها السلطات الفرنسية، فتح الحدائق العامة والمسابح والمتاحف ومقرات البلديات لكي يتمكن السكان من اللجوء إليها. كما تدأب روضات الأطفال على تخصيص أوقات للعب بالمياه، ويقوم متطوعون بالاتصال بكبار السن للاطمئنان على صحتهم.

 

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، رفعت الأحد الماضى حالة الطوارئ، والتأهب على اللون البرتقالى فى خمس بلديات، نتيجة هبوب موجة حارة للغاية تعتبر الأقوى هذا العام.

 


فرنسا

الطقس فى فرنسا

الارصاد الجوية الفرنسية

درجات الحرارة المرتفعة

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