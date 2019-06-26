انهيار سقف فيلا بعد 5 أعوام من شرائها والدفاع المدنى السعودى: آيلة للسقوط

كتب بلال رمضان

استيقظت أسرة فى المملكة العربية السعودية، على صوت انهيار سقف المنزل الذى قاموا بشرائه منذ خمس سنوات فى حى الحمدانية، دون سابق إنذار.

وقال خالد الجحدلى، رب الأسرة، فى تصريحات لصحيفة "عكاظ" أنه قام بشراء الفيلا من أحد البنوك بمبلغ 1.5 مليون ريال، وبقسط شهرى 12 ألف ريال لمدة 12 عاما، لافتا إلى أنه بعد مرور خمس سنوات انهار السقف.

وأشار خالد الجحدلى، إلى أنه قام بإبلاغ الدفاع المدنى والأمانة العامة، وطلب منه إخلاء المنزل لأنه آيل للسقوط، الأمر الذى وضعه هو وأسرته فى حيرة، خاصة وأنه لا يوجد لديه مسكن آخر.