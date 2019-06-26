انقطاع المياه عن أراضى قرى "ببا" ببنى سويف.. ووكيل الرى: لجنة فنية للمعاينة

بنى سويف - أيمن لطفى

أعرب مزارعو مجموعة من القرى التى تعتمد حقولها على مياه ترعة أم الجنازير بمركز ببا جنوب بنى سويف، عن تضررهم من عدم وصول مياه الرى إلى آلاف الأفدنة ما يهددها بالبوار، مؤكدين إرسال الكثير من الشكاوى إلى المسئولين دون جدوى .

"اليوم السابع" التقى بعض المزارعين ووكيل وزارة الرى للتعرف على أبعاد المشكلة وآليات حلها.

يقول رجب عبد الفتاح، مزراع، إنه يبلغ طول ترعة أم الجنازير ثلاثة كيلو مترات ويمر نهر النيل على مسافة مائة متر منها، ويعتمد المزارعون بقرى كفر منصور، والقرامنه وتل كفر منصور، وبني عوض، وأم الجنازير، عليها فى ري أراضيهم التى تصل مساحتها إلى آلاف الأفدنة.

وتابع محمود عبدالله، نعانى من السهر لأيام فى محاولة لرى أراضينا خلال مناوبة الرى المسموح بها، والتى لا تكفى نظرا لضعف المياه المارة بالترعة، واستغراقها وقتا طويلا فى الوصول، ما جعل بعض المزارعين يلجأون إلي استخدام ماكينات رفع المياه الجوفية فى رى أراضيهم ولكنها مكلفه للغايه بسبب عدم توافرها بجميع المناطق وقلة إنتاجها على مدار الساعة، كما تبلغ تكلفة ري الفدان الواحد حوالي 300 جنيه للمرة الواحدة .

ويلتقط أطراف الحديث سيد دسوقي "فلاح" قائلا: برغم تطهير الترعة أكثر من مرة إلا أن المياه مازالت ضعيفة و لاتصل بالكميات اللازمة لرى آلاف الافدنة بالقرى ، وتقدمنا بالعديد من الشكاوى التى تعرض المشكلة وحلها الذى يكمن فى تجريف ترعة أم الجنازير مع تغيير "فم الترعهّ" أمام قرية غياضه الغربيه وتحتاج إلى حفر آبار جوفية ، وربط الترعه علي" مجروفه" قرية طنسا .

بينما يرى أحمد محمد سيد فلاح، أن عدم وصول المياه إلى زراعات القرى التى تعتمد على ترعة أم الجنازير يهدد آلاف الافدنه بالبوار وتلف المحاصيل وضياع مجهود الفلاحين من أصحاب الاراضى والمستأجرين وإهدار اموالهم، لافتا أن هناك أسر يعد عائد بيعهم للمحصول مصدر دخلهم الوحيد ، مطالبا مسؤولى الرى بسرعة التدخل وإيجاد حل للمشكلة .

ومن جانبه أوضح المهندس على عبدالظاهر وكيل وزارة الرى ببنى سويف، لـ"اليوم السابع"، أن المعدات طهرت ترعة أم الجنازير أكثر من مرة للمساعدة فى سير المياه ووصولها إلى الزراعات، واعدا بإرسال لجنة فنية لمعاينة الترعة وإعداد تقرير بالحلول المتاحة لاعتماد ميزانية لتنفيذها وذلك حرصا على المحاصيل الزراعية .