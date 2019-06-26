انعقاد مجلس جامعة جنوب الوادى لأول مرة بديوان عام محافظة البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد اليوم ولأول مرة بمقر ديوان عام محافظة البحر الأحمر اجتماع مجلس جامعة جنوب الوادى رقم 272، لمناقشة أعمال الجامعة ، وعقد أول مجلس لجامعة الاقصر .

رحب اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بالدكتور عباس منصور وعمداء كليات جامعة جنوب الوادى ، معربا عن سعادته بعقد الاجتماع بمدينة الغردقة السياحية ، مؤكدا الاستعداد الدائم لاستضافة كل اللقاءات العلمية التى من شأنها إثراء المجتمع المصرى و دفعه للأمام .

ناقش المحافظ خلال الاجتماع آخر مستجدات الأعمال بجامعة الغردقة ، لافتا أن محافظة البحر حرمت من مركز الإشعاع وآن الآوان أن يرى هذا الحلم النور قريبا ، وأكد أن الكليات المقامة هى التخصصات التى تحتاج إليها المحافظة والأنشطة الخاصة بها .

أعرب رئيس الجامعة عن امتنانه لانعقاد المجلس بمدينة الغردقة ، مشيرا أن اسعد أوقاته يقضيها بمدينة الغردقة و البحر الأحمر هى المحافظة الوحيدة التى للتحاور على جامعة ، فطبيعة المكان مهيئ تمام لإنشاء الجامعة ليس على المستوى المحلي فقط وانما على المستوى العالمى .

وأشاد منصور بمدى التعاون الذى قدمه المحافظ والخطوات التى اتخذها لتنفيذ الجامعة على أرض الواقع ، متوقعا نجاح كبير للكليات التخصصية التى ستقام بها .

قدم رئيس الجامعة وعمداء الكليات التهنئة للمحافظ لحصوله على الدكتوراة ، مضيفا أنه يتمنى ان يكون هذا تفكير جميع المحافظين لتوثيق أعمالهم ، وان تعم الاستفادة على كل الباحثين ليكون لهم مرجع لدراسات تمت على أرض الواقع .

وقد اهدى محافظ البحر الأحمر درع المحافظة للدكتور عباس منصور تقديرا لتعاونه المستمر ، كما اهدى درع المحافظة للدكتور بدوى رئيس جامعة الاقصر لعقد اول مجلس جامعة بالغردقة وتهنئته باستقلال الجامعة .