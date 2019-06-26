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انعقاد مجلس جامعة جنوب الوادى لأول مرة بديوان عام محافظة البحر الأحمر

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:26 م
انعقاد مجلس جامعة جنوب الوادى لأول مرة بديوان عام محافظة البحر الأحمر خلال الاجتماع
البحر الأحمر - عماد عرفة

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عقد اليوم ولأول مرة بمقر ديوان عام محافظة البحر الأحمر اجتماع مجلس جامعة جنوب الوادى رقم 272، لمناقشة أعمال الجامعة ، وعقد أول مجلس لجامعة الاقصر .
 
رحب اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بالدكتور عباس منصور وعمداء كليات جامعة جنوب الوادى ، معربا عن سعادته بعقد الاجتماع بمدينة الغردقة  السياحية ، مؤكدا الاستعداد الدائم لاستضافة كل اللقاءات العلمية التى من شأنها إثراء المجتمع المصرى و دفعه للأمام .
 
ناقش المحافظ خلال الاجتماع آخر مستجدات الأعمال بجامعة الغردقة ، لافتا أن محافظة البحر حرمت من مركز الإشعاع وآن الآوان أن يرى هذا الحلم النور  قريبا ، وأكد أن الكليات المقامة هى التخصصات التى تحتاج إليها المحافظة والأنشطة الخاصة بها . 
 
أعرب رئيس الجامعة عن امتنانه لانعقاد المجلس بمدينة الغردقة ، مشيرا أن اسعد أوقاته يقضيها بمدينة الغردقة و البحر الأحمر هى المحافظة الوحيدة التى للتحاور على جامعة ، فطبيعة المكان مهيئ تمام لإنشاء الجامعة ليس على المستوى المحلي فقط وانما على المستوى العالمى .
 
وأشاد منصور بمدى التعاون الذى قدمه المحافظ والخطوات التى اتخذها لتنفيذ الجامعة على أرض الواقع ،  متوقعا نجاح كبير للكليات التخصصية التى ستقام بها .
 
قدم رئيس الجامعة وعمداء الكليات التهنئة للمحافظ لحصوله على الدكتوراة ، مضيفا أنه يتمنى ان يكون هذا تفكير جميع المحافظين لتوثيق أعمالهم ، وان تعم الاستفادة على كل الباحثين ليكون لهم مرجع لدراسات تمت على أرض الواقع .
 
وقد اهدى محافظ البحر الأحمر درع المحافظة للدكتور عباس منصور تقديرا لتعاونه المستمر ، كما اهدى درع المحافظة للدكتور بدوى رئيس جامعة الاقصر  لعقد اول مجلس جامعة بالغردقة وتهنئته باستقلال الجامعة .
 
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البحر الاحمر

جامعة جنوب الوادي

الغردقة

مجلس الجامعة

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