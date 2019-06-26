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انعقاد مجلس جامعة الوادى الجديد بحضور المحافظ ورئيس الجامعة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 09:25 م
انعقاد مجلس جامعة الوادى الجديد بحضور المحافظ ورئيس الجامعة انعقاد مجلس الجامعة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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عقدت جامعة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مجلس الجامعة، بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، والدكتورعبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة وأعضاء المجلس وعمداء الكليات

جري خلال الاجتماع مناقشة آليات تطوير العمل داخل كليات الجامعة والتوسع في الأنشطة الطلابية وتشجيعها ومناقشه آليات تفعيل دور الجامعة في خدمه المجتمع.

و علي هامش الاجتماع شهد الزملوط الاحتفالية التي نظمها اتحاد الطلاب بكلية التربية بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو والتي تضمنت فقرات وعروض فنية متنوعة

وفي ختام الاجتماع، أهدي المحافظ درع المحافظة للدكتور عاطف أبو الوفا رئيس الجامعة السابق تقديرا لما قدمه من مجهودات خلال فترة رئاسته ، كما أهدي أيضا درع المحافظة للدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة تقديرا لجهوده المستمرة في الارتقاء بمنظومة التعليم داخل الجامعة ودورها في خدمة المجتمع في مختلف المجالات.


الوادى الجديد

جامعة الوادي الجديد

مجلس جامعة الوادي الجديد

محافظ الوادى الجديد

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