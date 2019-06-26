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انتشال جثة عاملين لقيا مصرعهما غرقا بالرياح التوفيقى ببنها

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:48 م
انتشال جثة عاملين لقيا مصرعهما غرقا بالرياح التوفيقى ببنها جثه - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، جثتا عاملين لقيا مصرعهما غرقا مساء أمس الثلاثاء، بالرياح التوفيقى ببنها، وتم التقاط الجثتين بنطاق قرية عزبة أباظة على بحر مويس المتفرع من الرياح التوفيقى. 

ومن ناحيته أكد حمدى سلامة رئيس مجلس مدينة بنها، أنه تلقى بلاغا بتجمع الأهالى على الطريق أمام ملاعب كلية التربية الرياضية، وانتقل على الفور لمكان حادث الغرق، وتم إبلاغ مديرية أمن القليوبية وقوات الإنقاذ النهرى للبحث عن الجثتين

وأوضح سلامة، أن العاملين الغريقين من أهالى ثرية كرديدة التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية، وكانا يعملان بإحدى الشركات بمحافظة المنوفية، وخلال انتظارهما إحدى السيارات نزلا للاستحمام بمياه الرياح التوفيقى، هربا من ارتفاع درجة الحرارة، ثم لقيا مصرعهما غرقا بمياه الرياح التوفيقى أمام مدخل مدينة بنها.

 

 


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الانقاذ النهرى بالقليوبية

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