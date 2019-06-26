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الولايات المتحدة تخصص 4 ملايين دولار لإنشاء 6 مخازن عسكرية فى أوكرانيا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 10:56 ص
الولايات المتحدة تخصص 4 ملايين دولار لإنشاء 6 مخازن عسكرية فى أوكرانيا وزير الخارجية الامريكى مايك بومبيو
كييف (أ ش أ)

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وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا على مذكرة تفاهم تخصص واشنطن بموجبها 4 ملايين دولار لكييف لتعزيز حماية مستودعاتها العسكرية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء، بيانا أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يفيد بأن واشنطن وكييف وقعتا على مذكرة تفاهم بخصوص إدارة مخزونات الأسلحة التقليدية.

ووقع على المذكرة كل من مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشؤون السياسية والعسكرية آر كلارك كوبر، وروسلان نيمتشينسكى القائم بأعمال الأمن الدولى فى وزارة الخارجية الأوكرانية.

وتخصص المذكرة 4 ملايين دولار كمساهمة من الولايات المتحدة من أجل إنشاء ستة مخازن للمتفجرات لوزارة الدفاع الأوكرانية خلال العامين المقبلين.

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، سيعزز هذا المشروع من أمن وسلامة مخزونات الذخائر لدى أوكرانيا، فضلا عن دفع أوكرانيا باتجاه تحقيق هدفها لاستيفاء معاير حلف الشمال الأطلسى (ناتو) والمعايير الدولية فيما يخص الأمن المادى وإدارة المخزونات.

يذكر أنه فى الفترة بين عامى 2004 و2018، استثمرت الولايات المتحدة مبالغ قدرها أكثر من 40 ملايين دولار دعمًا لجهود أوكرانيا فى معالجة إرث الكميات الكبيرة من الأسلحة التقليدية والذخيرة التى ورثتها عقب حل الاتحاد السوفيتي.

 


امريكا

اوكرانيا

مخازن عسكريه

مخازن عسكريه فى اوكرانيا

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